Amine und Mesut Özil: Seit 2017 öffentlich ein Paar

Heute lebt die 1,78 Meter große Brünette in Istanbul und führt mit Mesut Özil eine Fernbeziehung, denn der Fußballer kickt bei Arsenal London. Im Juli 2017 machten die beiden ihre Liebe öffentlich. Wie und wo sich Amine und Mesut kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Zwar gibt es auf Instagram immer wieder private Einblicke, Interviews zu ihrer Ehe geben die beiden aber nicht. Dass Amine schwanger war, wurde in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt – umso größer war die Überraschung am 30. März, als Mesut und Amine die Geburt ihrer Tochter bekannt gaben.