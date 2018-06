Was zeichnet Deine Bikinis aus?

Ich wollte klare Linien für VÏDA SWÏM was Farbe und Design angeht. Gute Schnitte und neue Formen. Etwas, was man im deutschen Handel vielleicht nicht jeden Tag sieht. Das Feedback bis jetzt ist zum Glück super. Ich bin sehr froh, dass die Bikinis so toll ankommen, und der direkte Austausch mit meinen Kundinnen ist mir superwichtig, weshalb ich den Kundenservice komplett selbst mache. Ich möchte aus meinen „Designfehlern“ lernen und die nächsten Kollektionen immer weiter optimieren, und das geht nur, wenn man auf seine Kundinnen hört und sich direkt austauscht.

Was machen viele Frauen bei der Bikini-Auswahl falsch?

Ich denke, viele Frauen kaufen die falschen Schnitte für ihre Körperform oder die falsche Farbe zu ihrem Hautton. Beides ist sehr wichtig, damit einem der Bikini oder Badeanzug perfekt umschmeichelt. Natürlich gibt es noch weitere No-Gos wie zu enge oder einschneidende Bikinis. Ich denke, man sollte als Frau einfach viele verschiedene Formen und Farben anprobieren und sich für den Bikini entscheiden, in dem man sich am wohlsten fühlt. Denn wenn man sich wohlfühlt, dann strahlt man das auch nach außen hin aus.

Du willst Dich zukünftig vom aktiven Model zur Unternehmerin entwickeln. Gibt es da schon Pläne?

Ich wäre superglücklich, wenn sich VÏDA SWÏM als Swimwear-Marke etablieren würde. Mir macht es sehr viel Spaß, kreativ zu sein und Shootings zu planen, Designs zu entwerfen und Social-Media-Beiträge zu erstellen. Mit einer eigenen Marke kann man sich vielfältig ausleben und das liebe ich!