Der aus Thüringen stammende Rentner fuhr mit Ehefrau (78) in Richtung Oberau, als er in einer Rechtskurve überholen wollte. Ein 42-jähriger Familienvater aus dem Landkreis Esslingen konnte auf der Gegenfahrbahn nicht mehr ausweichen. Zudem konnte eine 23-jährige Frau aus Großweil nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auch noch in die Unfallstelle.