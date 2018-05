Zielfahnder nehmen Gewalttäter am Arbeitsplatz fest

Das zuständige LKA in Vorarlberg erwirkte einen Europäischen Haftbefehl und informierte die bayerischen Kollegen. Die Zielfahnder des LKA übernahmen - und waren erfolgreich. Die Zielfahnder konnten den Aufenthaltsort des Gesuchten ermitteln. Am vergangenen Freitag nahmen die Ermittler den Österreicher in den Morgenstunden an seinem erst kürzlich angetretenen Arbeitsplatz fest.