EHC verliert in Schwenningen Ehliz feiert Debüt, Kastner mit kuriosem Tor

"Wir hätten aber auch zwei oder drei Punkte mitnehmen können, wenn wir unsere Chancen gemacht hätten", meinte Kastner. Besonders kurios war Kastners Treffer zum 1:0. Bei einem Konter in Unterzahl traf er das hintere Quergestänge im Tor, der Puck hüpfte aber so schnell wieder raus, dass die Schiedsrichter den Treffer zunächst nicht anerkannten. Erst in der nächsten Unterbrechung, der ersten Drittelpause, schritten die Männer in Schwarz-Weiß zum Videobeweis – und siehe da: der Treffer zählte! Also: Uhr um 2:22 Minuten zurückgestellt, Bodnarchuk, dessen Strafe längst abgelaufen war, wieder auf die Strafbank. In der verbleibenden Zeit bis zur ersten Drittelpause, die so zum zweiten Mal gespielt werden musste, traf Schwenningen noch zum 1:1 (19.).