Mark Voakes: "München ist doch sehr anders als Wolfsburg"

Zurück zu den Finalserien – da dürfte Raubein Steve Pinizzotto der meistgehasste Mann in Wolfsburg gewesen sein.

Ja, ziemlich sicher. Er schafft es bei den Fans, aber auch den Spielern unter die Haut zu kommen. Auch das ist eine Kunst. Ich glaube, es gibt niemanden in der Liga, der gerne gegen ihn spielt. Da er ja München verlassen hat und jetzt in Köln spielt, ändert sich für mich also nichts. Ich muss weiter gegen ihn spielen. Die anderen Red Bulls müssen diese Erfahrung ja erst noch machen.

Wie gefällt es Ihnen denn bisher in München?

Sehr gut! Meine Familie und ich wurden super aufgenommen. Wir waren schon einmal im Urlaub in München, daher kenne ich schon ein bisschen was. Aber ich denke, selbst wenn man hier eine Woche Urlaub macht, gibt es noch viel zu sehen. Wir haben uns bisher im Olympiapark rumgetrieben, waren mit meiner Tochter im Englischen Garten, die das extrem genossen hat, dass auch ein Fluss durch die Stadt fließt. Wir haben sehr viele Familiensachen gemacht. Wir haben eine kleine Liste, die wir abarbeiten wollen. München ist eine wunderschöne Stadt, die viel zu bieten hat und wir freuen uns darauf, die Stadt zu erkunden.

Eigentlich jeder Neuzugang stöhnt gleich mal über den Münchner Straßenverkehr.

Oh ja, ich war schon überrascht, wie viele Autos unterwegs sind. Als ich das in der Kabine erzählt habe, haben mich die anderen alle angeschaut und gesagt: "Mark, warte erst mal ab, wenn die Ferien vorbei sind. Das ist im Moment gar nichts." Die Vorstellung, dass dies jetzt eine entspannte Verkehrssituation ist, macht mir fast schon Angst. Zum Glück ist aber meine Anfahrt sehr einfach. Wenn ich das mit Wolfsburg vergleiche, da war eigentlich immer nur dann Verkehr, wenn Schichtwechsel in den Autowerken war. Lassen Sie es mich so ausdrücken: München ist doch sehr anders als Wolfsburg. In jeder Beziehung.