Ehelechner: Deshalb ist Augsburg ein so unangenehmer Gegner

Dann kam Reich zurück, im Januar dann aus den Birken. Doch dessen Comeback kam wohl zu früh, er fällt wieder auf unbestimmte Zeit aus. Reich soll – und muss – es richten. "Kevin ist sehr gut, aber sehr jung. Es gibt einen Unterschied zwischen einem 1A- und einem 1B-Goalie. Der 1A hat jedes Spiel den Druck und kann damit umgehen, das hat viel mit Erfahrung zu tun", sagt Ehelechner: "In so etwas muss man reinwachsen."

Jetzt also der Prüf- und Stolperstein Augsburg. "Die Panther finden wieder zu sich, spielen seit kurzem wieder echtes Augsburg-Eishockey – und das ist für jeden Gegner unangenehm", sagt Ehelechner, "sie kämpfen um einen Platz in den Playoffs und Augsburg kann es sich eigentlich nicht leisten, nicht in die Playoffs zu kommen. Das ist jetzt sicher noch mal ein Extra-Motivationsschub für sie. Und München muss wieder zu sich selbst finden. Denn so kann es nicht weiter gehen, das ist klar. Wir als Zuschauer können uns nur freuen, dass es wieder so richtig spannend ist."

