Am Ende der Veranstaltung durfte Adrian Köstler, der Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung, einen Scheck in Höhe von 16.000 Euro entgegen nehmen. "Es ist großartig, dass uns heute so viele Gäste kurz vor dem Beginn des Oktoberfestes unterstützen. Wir engagieren uns natürlich das ganze Jahr über für die Familien: 6.500 Familien werden von uns pro Jahr in 22 Häusern der Stiftung untergebracht."