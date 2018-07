Nicht umsonst ist Stand Up Paddling auch aufgrund seiner Vielfalt eine der beliebtesten Trendsportarten. Neben Koordination und Balance trainiert man damit den ganzen Körper und kann bei wilden Rennen oder tollen Touren zu schönen Treffpunkten richtig Spaß auf dem Wasser haben und dabei bis zu 700 Kalorien pro Stunde verbrennen. Stand Up Paddling (SUP) kann aber auch als mentaler Ausgleich zum stressigen Alltag dienen, wenn man auf dem Board in den Sonnenuntergang paddelt. Egal ob auf Seen, wie zum Beispiel auf dem Starnberger See, oder am Meer - Stand Up Paddling kann fast überall betrieben werden.