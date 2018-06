"Effe" kritisiert den DFB Deutschland bei der WM: Mal hui, mal pfui

"Bei mir oder bei Uli Stein haben sie anders reagiert"

Beim Internetportal "T-Online" beklagt Effenberg eine fehlende klare Linie in der politischen Haltung der Verantwortlichen und sagt: "Wenn man auf gewisse Werte setzt, so wie das der DFB immer wieder vermittelt, dann kann die Entscheidung eigentlich nur so ausfallen, dass man die beiden Spieler rauswirft." So aber müsse er feststellen, dass sich der DFB die Dinge "so dreht, wie man es gerade braucht".