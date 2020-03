Aktuell kommen täglich rund 600 Menschen zur Bahnhofsmission, die dort mit großem Engagement versorgt werden. Die ökumenisch getragene Einrichtung an Gleis 11 stößt dabei räumlich – insbesondere aufgrund der aktuellen Corona-Prävention – an ihre Grenzen. "Wir können die Menschen nicht mehr in dem Maße beraten, wie es für die Betroffenen nötig wäre", sagt Leiterin Bettina Spahn.