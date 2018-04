ECHO 2018, Tonio & Julia, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX: ECHO 2018 - Der deutsche Musikpreis, Preisverleihung

In Berlin werden die erfolgreichsten Musiker zum 27. Mal mit dem ECHO ausgezeichnet. Der Award-Abend steht ganz unter dem Motto "Von Musikern für Musiker". So werden in diesem Jahr verschiedene, hochkarätige Künstler ihre erfolgreichsten Kollegen und Mitstreiter auszeichnen. Doch nicht nur die Preisträger werden den Abend zu einem Highlight machen, auch erstklassige Musik-Acts performen auf der Bühne. So wird Rita Ora auftreten - als Solokünstlerin und im Duett mit Liam Payne. Die beiden eroberten mit ihrem gemeinsamen "Fifty Shades of Grey"-Song "For You" Platz 1 der Charts und werden beim ECHO zum ersten Mal gemeinsam im deutschen Fernsehen auftreten.