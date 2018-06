EC-Karte und PIN weg Mieser Trick: Gauner beklauen Rentnerin in Senioren-Residenz

Unterföhring - Die zierliche Frau mit den blonden schulterlangen Haaren spielte den Lockvogel. Am Samstagmittag letzter Woche klingelte sie an der Wohnungstür einer 80-Jährigen in der Seniorenresidenz St.-Valentin-Hof. Über die Gegensprechanlage redet die Fremde auf die Rentnerin ein und lockt diese schließlich aus ihrer Wohnung.