Der nächste Gegner Borussia Mönchengladbach versprüht großen Optimismus vor der Bundesliga-Partie am Samstag (18.30 Uhr Sky und im AZ-Liveticker) - dies, obwohl die Gladbacher beim letzten Besuch in der Allianz Arena mit 1:5 untergingen. "Wir gehen jedes Spiel mit dem Ziel an, es zu gewinnen. Und wir wollen auch dieses Spiel gewinnen – unabhängig von der Tabelle", sagte Gladbachs Manager Max Eberl in einem Interview von "t-online.de".