Das bayerische Wirtshaus soll am Frauenplatz 7 wiedereröffnen – dort, wo die Gastro-Kette Maredo bislang seine Steaks verkauft. Das bestätigte Andechser-Wirt Sepp Krätz am Montagabend auf Nachfrage der AZ. Am Samstag vor einer Woche wurden in der Weinstraße 7a die letzten Biere ausgeschenkt.