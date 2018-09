Dylan Farrow widerspricht vehement Woody Allen: Seine Frau Soon-Yi bricht nach Jahrzehnten ihr Schweigen

"Mia hat sich mir gegenüber von Beginn an nicht mütterlich verhalten", führt sie weiter aus. Ihr Beispiel: "Ich hatte nie zuvor alleine ein Bad genommen, weil wir im Waisenhaus eine große Wanne hatten und wir alle zusammen reingegangen sind." Daher habe sie beim ersten Bad als Adoptivtochter von Mia Farrow große Angst gehabt, alleine in die Wanne zu steigen. Doch statt Verständnis zu zeigen, mit ihr zu spielen oder mit ihr in die Badewanne zu steigen, "schmiss sie mich einfach rein".

"Elegant", so sei sie von Farrow immerhin einst bezeichnet worden - "das war das einzig Positive, das sie jemals über mich gesagt hat". Auch für ihre Lernschwäche habe sie sich immer verantworten müssen, erinnert sich Soon-Yi weiter. Warum sie das erst jetzt sagt? "Ich habe nie darüber gesprochen, weil mir Mia eingebläut hat, mich dafür zu schämen."

Die Antwort der Farrows folgt auf dem Fuße

Dass Soon-Yi die Opfer-Täter-Rollen nun so vehement verkehrt, das stößt selbstredend vor allem Dylan Farrow auf. In einem Twitter-Statement zu dem Artikel des "New York Magazines" stellt sie zunächst noch einmal glasklar: "Woody Allen hat mich missbraucht, als ich sieben Jahre alt war." Auch führt sie an, dass die Autorin des Artikels eine Freundin von Allen sei: "Die Tatsache, dass ein Freund eines vermeintlichen Täters ein einseitiges Stück schreibt, in dem die Glaubwürdigkeit seiner Opfer attackiert wird, ist ekelerregend."

Die Geschichte enthalte "bizarre Erfindungen" über ihre Mutter, die sie vehement verteidigt: "Dank meiner Mutter wuchs ich in einem wundervollen Zuhause auf, voller Liebe, die sie uns entgegenbrachte." Ihren Post schließt sie mit den Worten: "Schande über dich, 'New York Magazine'".

Und auch Ronan Farrow ergriff via Twitter umgehend Partei für seine Mutter: "Ich schulde Mia Farrow alles, was ich heute bin", beginnt sein Statement. "Sie ist eine hingebungsvolle Mutter, die für ihre Familie durch die Hölle gegangen ist, und das alles, während sie uns ein liebevolles Zuhause gab." Doch davon würden sich "Woody Allen und seine Verbündeten nicht abhalten lassen", Geschichten über seine Mutter zu erfinden und zu versuchen, sie als die Böse hinzustellen. Auch er kritisiert die Herangehensweise des Magazins aufs Äußerste und schreibt am Ende: "Überlebende eines Missbrauchs haben Besseres verdient."

In einem weiteren Tweet veröffentlichte Dylan Farrow noch ein Statement mit ähnlichem Wortlaut, das auch im Namen ihrer Geschwister Matthew Previn, Sascha Previn, Fletcher Previn, Daisy Previn, Ronan Farrow, Isaiah Farrow und Quincy Farrow gelte.

Nur eine hat sich bislang noch nicht zu Wort gemeldet: Mia Farrow selbst. Angesichts der neuen Brisanz des Themas könnte sich das aber jeden Moment ändern.