Durch Beyoncé und Jay-Z Herzogin Meghan: Große Überraschung bei den Brit Awards

Herzogin Meghan (37) hat jüngst mit guten Freunden und stattlicher Babykugel in New York ihre Baby-Party gefeiert, was für viel Aufsehen sorgte. Doch auch bei den Brit Awards 2019 in London war die Ehefrau von Prinz Harry (34) in aller Munde. Das hat sie Sängerin Beyoncé (37, "Crazy in Love") und ihrem Ehemann Jay-Z (49, "Empire State of Mind") zu verdanken. Das Power-Paar wurde bei der Preisverleihung als "Beste Gruppe international" ausgezeichnet, nahm den Award allerdings nicht persönlich entgegen, sondern bedankte sich mit einer ganz besonderen Videobotschaft für die Ehrung.