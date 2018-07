Duplicity, Black Swan, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL: Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten One Hit Wonder aller Zeiten!, Musikshow

Unvergessene Klassiker: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Hit! Viele haben dies erlebt und landeten gerade einmal in den Charts. Doch was bleibt, ist eben dieser eine Hit, der Musikgeschichte schreibt und für immer im Ohr bleibt. Oliver Geissen widmet sich den musikalischen Eintagsfliegen, mit Songs wie "Voyage, Voyage" von Desireless, "One Night in Bankgok" von Murray Head oder "Ring My Bell" von Anita Ward.