Düstere Story einer jungen Hexe "Chilling Adventures of Sabrina": So gruselig ist der erste Trailer

Der beliebte Streamingdienst Netflix hat einen ersten Teaser-Trailer zu "Chilling Adventures of Sabrina" veröffentlicht. Das Remake der Sitcom "Sabrina - Total verhext!" aus den 1990er und 2000er Jahren kommt in dem Bewegtbildmaterial sehr viel beklemmender daher, wie die meisten wohl erwartet haben dürften. In rund 50 Sekunden sind unter anderem offenbar dämonische Wesen und eine menschliche Figur mit dem Kopf eines Ziegenbocks zu sehen - vermutlich eine Anspielung auf den Teufel.