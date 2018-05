1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:3

Der 1. FC Nürnberg hat das I-Tüpfelchen auf seine starke Saison verspielt und die Meisterschaft in der 2. Bundesliga verpasst. Der fränkische Traditionsverein unterlag am Sonntag Fortuna Düsseldorf trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung mit 2:3 (2:1) und wurde so am letzten Spieltag der 2. Bundesliga noch von der Tabellenspitze verdrängt. Schon vor dem Schlussakt war aber klar, dass beide Teams direkt aufsteigen. Vor mit 50.000 Zuschauern ausverkauftem Nürnberger Stadion brachten Georg Margreitter (6. Minute) und Tim Leibold (13.) die Mannschaft von Trainer Michael Köllner schon beruhigend in Führung. In einem rassigen Duell der beiden direkten Aufsteiger sorgten Takashi Usami (37.) und Niko Gießelmann (59.) für den Ausgleich. Kaan Ayhan (90.+1) schoss die Rheinländer noch an die Tabellenspitze. Dann wurden Böller im Fortuna-Block gezündet.

VfL Bochum - Jahn Regensburg 1:1

Mit dem siebten Heimspiel in Serie ohne Niederlage hat der VfL Bochum nach einer turbulenten Saison die Zweitliga-Spielzeit beendet. Die Revierelf kam am letzten Spieltag am Sonntag zu einem 1:1 (0:0) gegen den SSV Jahn Regensburg und landete damit auf Rang sechs. Die Oberpfälzer, die zweitbester Aufsteiger hinter Holstein Kiel wurden, kamen auf den fünften Platz. Vor 20.811 Zuschauern im Bochumer Stadion erzielte Marco Grüttner mit seinem 13. Saisontreffer in der 64. Minute das 1:0 für die Gäste. Der Ausgleichstreffer gelang den Bochumern in der 87. Minute durch Tim Hoogland.

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern 1:3

Der FC Ingolstadt hat seine Fans im letzten Saisonspiel noch einmal verärgert. Die Schanzer verloren am Sonntag gegen den Absteiger 1. FC Kaiserslautern mit 1:3 (0:2). Es war die achte Niederlage im eigenen Stadion, wo überhaupt nur fünf von 17 Partien gewonnen werden konnten. Der FCI beendete die Saison, in der eigentlich die direkte Rückkehr in die Bundesliga gelingen sollte, mit 45 Punkten auf Platz neun. Der Österreicher Phillipp Mwene mit einem Doppelschlag (40./42. Minute) und Sebastian Andersson (47.) erzielten die Tore für den Tabellenletzten aus der Pfalz, der sich für sein Engagement und seine Zielstrebigkeit belohnte. Die Gäste agierten effektiver.

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 0:0

Arminia Bielefeld ist auch im fünften Spiel in Serie zu Hause ungeschlagen geblieben. Zum Abschluss der Saison trennten sich die Ostwestfalen 0:0 vom SV Sandhausen, der in der Vorwoche den Klassenerhalt gefeiert hatte. Vor 23.070 Zuschauern hatte die Arminia in der ersten Halbzeit doppeltes Pech: Andreas Voglsammer (27.) und Roberto Massimo (38.) scheiterten jeweils an der Latte. Für Aufregung sorgte eine Gelb-Rote Karte gegen Sandhausens Richard Sukuta-Pasu (39.) nach Foulspiel gegen Tom Schütz. Nur vier Minuten zuvor war der Stürmer von Schiedsrichter Benjamin Cortus wegen Meckerns verwarnt worden.

Dynamo Dresden - Union Berlin 0:1

Dynamo Dresden kann auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga spielen. Der ehemalige Erstligist sicherte sich am letzten Spieltag trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin den Klassenverbleib. 41 Zähler und damit ein Punkt mehr gegenüber Greuther Fürth und Erzgebirge Aue reichen für Platz 14. Der Hauptstadtklub, der sich schon vor dem Sonntag gerettet hatte, beendet die enttäuschende Saison noch als Tabellen-Achter (47 Zähler). Den Siegtreffer für die "Eisernen" erzielte vor 30.785 Zuschauer im ausverkauften Dresdner Stadion der eingewechselte Philipp Hosiner auf Vorarbeit von Kristian Pedersen (82. Minute).

SV Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue 1:0

Auch dank einer krassen Fehlentscheidung des Schiedsrichters ist der FC Erzgebirge Aue am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz zurückgefallen. Die Sachsen verloren am Sonntag mit 0:1 (0:0) beim direkten Konkurrenten SV Darmstadt 98 und wurden dadurch in der Abschlusstabelle noch von der SpVgg Greuther Fürth überholt. Tobias Kempe schoss in der 87. Minute das entscheidende Tor für die "Lilien". Doch Schiedsrichter Sören Storks übersah bereits in der vierten Minute, dass der Ball nach einem Schuss von Aues Calogero Rizzuto erst deutlich hinter der Torlinie geklärt wurde. Dazu wurde den Gästen in der 31. Minute ein klarer Handelfmeter verweigert. Die Auer müssen den Abstieg nun in zwei Relegationsspielen am 18. und 22. Mai gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC verhindern.