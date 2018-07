Miami - Pep Guardiola hat es eilig, als er kurz nach Mitternacht die Rooftop Bar "Sugar" im Mannschaftshotel von Manchester City in Miami verlässt. Liegt es an der Spielvorbereitung für die Partie gegen den FC Bayern in der Nacht zum Sonntag (19.05 Uhr Ortszeit/1.05 Uhr deutscher Zeit live auf Sport1)?