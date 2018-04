Duell gegen den FC Bayern Real-Trainer Zidane blickt gelassen auf das Halbfinal-Rückspiel

München - Real Madrids Trainer Zinédine Zidane blickt mit Gelassenheit auf das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München am Dienstag (20:45 Uhr, ZDF, Sky und im AZ-Liveticker). "Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen, was wir wollen. Wir sind entschlossen und wollen demonstrieren, dass wir weiterkommen wollen", sagte der Franzose am Montag. Die Königlichen gehen mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in das entscheidende zweite Duell.