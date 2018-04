Und die Bayern, das ist sicher, dürfen keine Geschenke von ihrem Neuen erwarten. "Was mich derzeit bei Bayern München interessiert ist nur die Tatsache, wie wir sie schlagen können", kündigte Kovac an: "Wichtig ist nur die Eintracht." Zumindest bis zum 1. Juli. Dann wird Kovac (46) Nachfolger von Jupp Heynckes (72). So lange will sich der Coach auf Frankfurt konzentrieren, ein Austausch mit den Bayern-Bossen am Rande des Spiels sei nicht geplant. Er werde sich nur "kurz" mit seinen Eltern treffen, die in München leben, sagte Kovac.