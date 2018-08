Stuttgart - Am kommenden Samstag (18.30 Uhr, im AZ-Liveticker) treffen mit dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern die beiden erfolgreichsten Teams des Jahres aufeinander. Die Schwaben holten in der Rückrunde fünf Punkte mehr als der Tabellendritte Hoffenheim und vermiesten den Münchnern am letzten Spieltag ihre Meisterfeier mit einem 4:1 in der Allianz Arena.