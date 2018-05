Die Eintracht hatte am Montag bekannt gegeben, dass es nach 14 Jahren zur Trennung kommt. Der am Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 35-Jährigen wird nicht verlängert. Meier will seine Karriere fortsetzen: "Ich möchte weiter Fußball spielen", sagte der Norddeutsche, der nach seiner aktiven Laufbahn bei der Eintracht einen Anschlussvertrag besitzt.