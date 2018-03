"Du hast meine Stimme" Support für ihre Kollegin: Sarah Jessica Parker ist "Team Cynthia"

Am 19. März hatte Nixon bestätigt, für das Amt der Gouverneurin von New York kandidieren zu wollen. Auf Twitter verkündete sie: "Ich liebe New York, und heute gebe ich meine Kandidatur als Gouverneurin bekannt." Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle als Anwältin Miranda Hobbes berühmt, die sie in sechs Staffeln "Sex and the City" spielte.