Du bist nicht allein, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau - Das Finale, Datingshow

Zum Abschluss der diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Staffel hat Inka Bause noch einmal alle 12 Landwirte und die Frauen vom Scheunenfest zum gemeinsamen Feiern eingeladen. Was ist in den letzten Monaten nach den Hofwochen bei den Paaren passiert? Wie ging es Guy nach der Blitzabreise von Kathrin? Wird Andreas in Zukunft nicht mehr alleine in Kanada leben? Welche Frau hat die Umzugskartons bereits gepackt? Und wer zeigt stolz seine Verlobungsringe?