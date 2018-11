"Du bist mein bester Freund" Will Smith schreibt über seinen "wundervollen Sohn"

Schauspieler Will Smith (50) ist gerade mit seinem ältesten Sohn Trey (26) in Abu Dhabi, wie er in einem Video auf Instagram erzählt. Er mache mit jedem seiner drei Kinder gerne einzelne Unternehmungen, damit sie ihre "individuelle Papa-Zeit" haben. Wie der gerührte US-Star weiter erzählt, habe sein Sohn diesmal zu ihm gesagt: "Weißt, du, was mir gerade auffällt? Du bist nicht nur mein Vater..., ich bin ziemlich sicher, du bist auch mein bester Freund." Das mache ihn sehr stolz, so Will Smith.