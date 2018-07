"DSDS"-Star auch dabei? Zieht Daniel Völz in den "Promi Big Brother"-Container?

Demnach soll der ehemalige "Bachelor" Daniel Völz (33) einer der Kandidaten sein, die in der sechsten Staffel in den Promi-Container ziehen werden. Völz hatte in der achten Ausgabe der RTL-Kuppelshow als TV-Junggeselle versucht, die große Liebe zu finden - die Beziehung zu seiner Auserwählten Kristina Yantsen ist inzwischen aber bereits wieder gescheitert.