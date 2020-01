Zuschauer des gepflegten Reality-Trash-Fernsehens werden an dieser Frau nicht vorbei kommen: Elena Miras. Mit ihrer temperamentvollen Art hat die gebürtige Schweizerin in dem ein oder anderen TV-Format bereits Eindruck hinterlassen. Das hat ihr nicht nur Fans, sondern auch viele Hater beschert. Aber ist Elena Miras privat auch so streitlustig?