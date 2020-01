Claudia Norberg und Michael Wendler: Scheidung soll 2020 durch sein

Wenige Monate nachdem die Familie Wendler-Norberg in die USA ausgewandert war, trennten sich Claudia und Michael. Die Gründe für die Trennung sind bis heute unbekannt. Bekannt ist nur, dass Norberg am 29. Januar 2019 die Scheidungspapiere in Florida eingereicht hat. Und, dass Michael sehr schnell eine neue Frau in seinem Leben begrüßte: nämlich die gerade volljährige Schülerin Laura Müller, die Wendler-Fan war. Da Claudia seit 2017 eine amerikanische Green Card hat, vollziehe sich die Scheidung nach US-Recht, erzählt sie der "Bild". 2020 soll die Scheidung durch sein.

"Bild" sagte Claudia Norberg sie: "Es war keine einfache Zeit für mich, zudem hat mir die ständige Medienpräsenz von Michael und Laura zu schaffen gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Beziehung bis heute noch in Takt wäre, wenn Michaels Beruf nicht gewesen wäre."

Lebt Claudia Norberg noch mit Michael Wendler zusammen?

Man kann es sich kaum vorstellen, aber Claudia lebte bis vor kurzer Zeit noch in der Villa ihres Exmannes in Florida. Und ja, mit Tochter Adeline UND Laura Müller. Kürzlich erzählte sie im Gespräch mit RTL, dass sie bei ihrer Mutter in Deutschland eingezogen sei: "Ich habe tatsächlich wieder mein Kinderzimmer bezogen."

Doch schon bald soll es wieder zurück nach Florida gehen. "Meine Tochter möchte in Florida bleiben und da ich auch künftig in der Nähe meiner Tochter sein möchte, plane ich meine Zukunft ebenfalls in Cape Coral", erzählt Claudia der "Bild". Und weiter: "Cape Coral ist auch meine neue Heimat geworden, es ist mein Lebensmittelpunkt, ich habe dort ein soziales Umfeld, habe Freundschaften geschlossen und die Stadt ist mit einfach vertraut." Es könnte also sein, dass Claudia und Ex Michael bald wieder Nachbarn werden.

Claudia Norberg: Hat sie einen neuen Freund?

Vor einigen Wochen bestätigte sie im Interview mit RTL, dass sie weiterhin auf dem Single-Markt ist. Obwohl, sie nicht gerne alleine ist, fühle sie sich noch nicht bereit für eine Beziehung.

Claudia Norberg: Schlagabtausch mit Wendler-Freundin Laura Müller

Immer wieder kommt es zu Sticheleien zwischen Wendlers Ex Claudia Norberg und der jungen Wendler-Freundin Laura Müller. Er habe die Weihnachtszeit noch nie mit so viel Liebe erlebt wie mit ihr, erklärt die Neue auf Instagram. Ein klarer Seitenhieb gegen Michaels Ex-Frau, die 30 Jahre lang das Weihnachtsfest gemeinsam mit ihm feierte.

