Schwester von Prince Damien inspiriert ihn zu Nieten-Piercing

Das übergroße silberne Nieten-Piercing an der Augenbraue ist zu Prince Damiens Markenzeichen geworden. Seine ältere Schwester hat ihn indirekt dazu inspiriert, wie er in einem Interview mit "schwulissimo" erklärt: "Ich wollte mir immer mal ein Piercing stechen lassen – an der Zahl so drei bis sechs, um genauer zu sein. Da ich aber durch das Beispiel meiner Schwester feststellte, dass man die dadurch gestochenen Löcher ein Leben lang sehen wird, musste ich mir eine Alternative einfallen lassen, welche nicht so invasiv ist."

Prince Damien: Hat er einen Freund oder eine Freundin?

Über die sexuelle Orientierung des DSDS-Siegers wird immer wieder gerätselt. Ist er hetero-, homo-, bi- oder gar pansexuell? Das fragten ihn seine Fans bei einem Q&A auf Instagram. Auf diese Frage hat Prince Damien eine ganz einfache Antwort, wie er "Promiflash" verriet: "Also ich verliebe mich in den Menschen und nicht in das Geschlecht. Für mich ist es wichtig, dass es menschlich passt."

Auch das Schwulenmagazin "schwulissimo.de" möchte im Interview wissen, ob Prince Damien noch etwas preiszugeben hat: "Naja, dass ich immer noch für beide Geschlechter zu haben bin, natürlich." Offenbar ist Prince Damien noch nicht vergeben.

Prince Damien privat: "Ich bin manchmal sehr langweilig"

Privat beschreibt sich Prince Damien als das Gegenteil des flippigen Paradiesvogels, den er in der Öffentlichkeit gibt. "Ich bin manchmal sehr langweilig. Ich gehe nicht Party machen, ich trinke nicht, ich rauche nicht. Das einzige, was man mit mir machen kann, ist zu Hause im Bett chillen, Netflix gucken oder mal wandern gehen oder so", sagt der Sänger gegenüber "Promiflash".

Prince Damien zieht ins Dschungelcamp 2020

Für das Dschungelcamp ist Prince Damien der perfekte Kandidat, denn in den letzten Jahren haben sich mit Joey Heindle und Menderes Bagci schon zwei ehemalige DSDS-Kandidaten als Dschungelkönige erwiesen.

