Kurz vor Ostern begann vor einem Jahr eine unheimliche Serie. Die Brände begannen am 1. April gegen Mittag an der Putzbrunner Straße. Am 8. April wurden gleich drei Brände gelegt. Besonders schlimm war ein Feuer am 10. April in einem Wald bei Keferloh. Dort standen 11.000 Quadratmeter kultivierter Wald in Flammen. Am 29. Mai endete die Serie abprupt.