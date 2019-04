Rehbock attackiert Joggerin - droht nun der Abschuss?

Ein Stück lang folgte ihr das Tier, dann schloss es auf einmal zu ihr auf und stieß ihr sein Geweih in die Seite. Der Joggerin gelang es am Sonntag, den Rehbock am Geweih festzuhalten. Nach einer kurzen Rangelei konnte sie das Tier schließlich vertreiben. Die 24-Jährige kam mit leichten Prellungen und Kratzern davon.