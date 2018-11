Droht das Dschungelcamp? "Esszimmerrenovierung": So geht es Bauer Uwe nach der Zahn-OP

Nervös hat "Bauer sucht Frau"-Kandidat Uwe Abel (48) vor Kurzem in einem Instagram-Video davon berichtet, dass ihm ein gewaltiger Eingriff bevorsteht, bei dem ihm "über ein Dutzend Zähne gezogen werden". Am Ende seien es 15 Stück unter Vollnarkose gewesen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Dem Blatt hat Bauer Uwe sogleich auch ein erstes Update zu seinen zunächst provisorischen Beißern gegeben, an die er sich erst noch gewöhnen müsse.