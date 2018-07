Drogen kosteten sie fast das Leben Demi Lovato und ihr langer Kampf gegen die Sucht

"Eines Tages fragte ich sie, wie sie so viele Freunde haben kann", erzählt Lovato darin, woraufhin sie zurückgefragt wurde: "Trinkst du?" Danach erinnert sich der Star ebenfalls in der Doku zurück: "Das erste Mal, als ich Kokain genommen habe, war ich 17 und arbeitete für den Disney Channel. Ein paar Freunde machten mich damit bekannt. Ich hatte Angst, weil meine Mutter mir immer gesagt hat, dass einem das Herz explodieren könnte, wenn man es nimmt. Aber ich habe es trotzdem getan - und geliebt." Selbst ins Flugzeug habe sie die Droge immer wieder geschmuggelt, um dort "in die Toilette zu schleichen und es zu nehmen."

Erfolg gibt nicht immer Recht

Ihrem beruflichen Erfolg tat das alles keinen Abbruch. Dank der Disney-Produktion "Camp Rock" reifte sie binnen kürzester Zeit zum Superstar und Idol der Jugend heran. Zudem begann sie eine kurze Romanze zu Co-Star und Mädchenschwarm Joe Jonas (28) der Band Jonas Brothers. Ein Leben, das sich der selbsternannte Außenseiter da aufgebaut hat, um das sie Millionen Mädchen schlagartig beneideten. Warum hätte Lovato also von ihrem riskanten Erfolgsgeheimnis abweichen sollen? Erst später blickte sie laut "People" auf diese Phase ihres Lebens zurück: "Ich lebte schnell und würde jung sterben", sei sie sich damals sicher gewesen. Ebenso wie bei der grausamen Prognose, das 21. Lebensjahr nicht zu erreichen.

Den dringend nötigen Lebenswandel schien Lovato erfolgreich zu vollziehen, als ein besonderer Mann in ihr Leben trat: "Die wilden Siebziger"-Star Wilmer Valderrama (38). Im Jahr 2010 wurden die beiden ein Paar, zur selben Zeit begab sich Lovato in eine Rehabilitationsklinik. Neben der Sucht wurde sie auch wegen Bulimie und dem Drang, sich selbst zu verletzen, behandelt. Während ihres Aufenthalts wurde auch eine bipolare Störung diagnostiziert, über die sie später "People" sagte: "Zurückblickend ergab alles einen Sinn."

Gute sechs Jahre

In zweifacher Hinsicht hatte Lovato sechs Jahre lang Glück. Sowohl ihre Beziehung zu Valderrama hatte für diese Zeitspanne (2010-2016) bestand, als auch die Phase, in der sie clean war (2012-2018). Ein erstes Anzeichen, dass sie in alte und selbstzerstörerische Verhaltensmuster zurückgleiten könnte, gab es erst vor Kurzem, im Juni 2018. Damals veröffentlichte sie den Song "Sober" (zu Deutsch: "Nüchtern"), in dem sie ihren Fans beichtet, rückfällig geworden zu sein.

Nun also das jüngste Kapitel eines dramatischen Lebens, dass doch eigentlich erst an seinem Anfang steht. Die gute Nachricht: Laut der US-Seite "Variety" soll Lovato außer Lebensgefahr, bei Bewusstsein und ansprechbar sein. "Demi ist wach und ihre Familie ist bei ihr, diese möchte sich bei allen für die Liebe, Gebete und Unterstützung bedanken", heißt es in einem Statement des Sprechers der Sängerin.