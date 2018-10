Drittes Kind für die Schauspielerin "Sie ist hier": Das ist der Name von Kate Hudsons Tochter

Kate Hudson (39, "Ein Schatz zum Verlieben") und Danny Fujikawa (32) sind Eltern geworden. Auf Instagram verkündete die Schauspielerin die Geburt ihrer Tochter Rani Rose Hudson Fujikawa. Rani Rose wurde am 2. Oktober geboren, erklärte Hudson in ihrem Post, in dem sie es ansonsten ganz einfach hielt: "Sie ist hier", schrieb sie zu einem rosa Bild mit dem Geburtsdatum der Kleinen.