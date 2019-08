Der Mann war mit seiner Maschinge von Aying in Richtung Egmating unterwegs. Kurz vor Ortsbeginn überholte er in einer Linkskurve, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach circa 40 Metern gegen das Ortsschild. Trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern und Feuerwehr starb er noch am Unfallort.