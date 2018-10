Dritte Staffel kommt Serien-Fortsetzung "Deutschland89" bestätigt

Auf "Deutschland83" (2015) folgt in diesem Jahr nun "Deutschland86". Die Fortsetzung der vielfach ausgezeichneten Serie erscheint am 19. Oktober bei Prime Video. So weit, so bekannt. Doch nun gehen die Serienmacher noch einen Schritt weiter: "Wir haben für 'Deutschland89' schon grünes Licht gegeben", verkündete Georgia Brown von Amazon am Dienstag bei einem Panel im Rahmen der Veranstaltung "Prime Video Presents 2018" in London nun also auch noch eine dritte Staffel.