Dritte Staffel kommt "Lethal Weapon": Nach Rauswurf von Clayne Crawford kommt dieser Star

Seann William Scott wird nun unterdessen eine neue Figur in der Serie spielen, die eine Partnerschaft mit Murtaugh (Damon Wayans) eingeht. Laut "The Hollywood Reporter" könnte Scott den Bruder von Crawfords Charakter Martin Riggs spielen. Für Scott ist es die erste Hauptrolle in einer Serie. Bekannt ist er aus dem "American Pie"-Franchise als Stifler oder aus dem Film "Ey Mann, wo is' mein Auto?". "Lethal Weapon" basiert auf der gleichnamigen Filmreihe mit Danny Glover und Mel Gibson.