Dritte Staffel ab Januar 2019 Neuer "True Detective"-Trailer: Düstere Zeiten für Mahershala Ali

Zwei vermisste Kinder

In der Hauptrolle ist dieses Mal Oscar-Preisträger Mahershala Ali (44, "Moonlight") zu sehen, der in den 1980er Jahren im Fall zweier verschwundener Jungen in den amerikanischen Ozarks, einer Hochlandregion in den USA, ermittelt. Die Handlung erstreckt sich dabei über mehrere Jahrzehnte. Neben Ali spielen in der neuen Staffel der HBO-Serie unter anderem auch Stephen Dorff (45, "Blade") und Carmen Ejogo (45) mit.