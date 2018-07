Dress von Dolce & Gabbana Strahlend schön: Herzogin Kate sticht aus der Wimbledon-Masse hervor

Am Samstag jubelte Herzogin Kate (36) in Wibledon noch an der Seite ihrer Schwägerin Meghan, Herzogin von Sussex (36). Zum großen Finale der Männer wurde sie am Sonntag dann von Gatte Prinz William (36) zu ihrem Sitzplatz in der Royal Box begleitet. Und schon auf dem Weg dorthin wurde deutlich: Die dreifache Mutter überstrahlte in ihrem sonnengelben Etuikleid einfach alle.