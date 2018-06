Der deutsche Rekordmeister verlor das dramatische Champions-League-Finale 1999 in Barcelona mit 1:2. Mario Basler (6. Minute) hatte die Bayern in Führung gebracht, die eingewechselten ManUnited-Spieler Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer stürzten die Bayern mit zwei späten Treffern (90.) noch in ein Tal der Tränen.