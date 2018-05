Die Hochstaplerin gab an, dass sie in der Ethikkomission des Vatikans sei und sich als Leibärztin um die Päpste Franziskus und Benedikt kümmere. Zu beiden und Benedikts Privatsekretär habe sie engen Kontakt. Die Päpste würden für den Sohn von Petra D. beten, hätten Geschenke gesegnet. So erschlich sich die Hochstaplerin das Vertrauen ihres Opfers und begann nun "Spenden" für verschiedene karitative Zwecke zu sammeln.