Die Beamten wurden am Dienstag zu einem Bekleidungsgeschäft am Moritzplatz gerufen. Ein Mitarbeiterin hatte ein neunjähriges Mädchen beim Diebstahl eines Kleides erwischt. Aufgefallen war das Kind, weil es zwei Kleider in die Umkleidekabine genommen hatte, aber nur mir einem wieder herauskam.