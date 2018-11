Die Münchner Polizei berichtet allein in dieser Woche von zwei Abbiege-Unfällen mit drei verletzten Fußgängern. Am Montag (26.11.) erfasste demnach ein 43-jähriger Münchner mit seinem Seat an der Kreuzung zum Karl-Marx-Ring in Neuperlach einen 82-jährigen Fußgänger beim Linksabbiegen. Der 82-Jährige konnte den Angaben zufolge nichts dafür, die Fußgänger-Ampel stand auf Grün. Der Autofahrer hatte ihn übersehen, so die Beamten. Der Fußgänger kam verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. In der Folge des Unfalls, der sich gegen 17.50 Uhr ereignet hat, kam es laut der Polizei zu Verkehrsbehinderungen.