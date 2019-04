Wie ein Sprecher der Münchner Feuerwehr am Morgen mitteilte, waren nahe der Kreuzung zur Oettingenstraße der Rettungswagen und das Taxi kollidiert. Dabei seien der 61-jährige Taxifahrer sowie zwei Insassen in dem Taxi - ein 31-Jähriger und eine 29-Jährige leicht verletzt worden, sie seien in ein Münchner Krankenhaus gebracht worden.