Bebauung der Olympia-Parkhafe: CSU will Parkplätze verlegen

Als dritte Option könnten Parkhäuser einen "Lärmschutz-Riegel" in Richtung des Mittleren Rings bilden, so die Pläne der beiden Stadträtinnen Dorothea Wiepcke und Evelyne Menges. Die CSU will mit ihrem Vorhaben die derzeit rund 3.900 Parkplätze der Olympia-Parkharfe "neu organisieren und dadurch innerstädtisches Flächenpotential für die Wohnbebauung sinnvoll heben", heißt es in dem Antrag.