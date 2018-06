Drei Varianten erhältlich YouTube Music macht Spotify ab sofort auch in Deutschland Konkurrenz

Was Apple Music, Spotify, Deezer und Co. können, das kann auch YouTube. Der Mitte Mai für mehrere Märkte angekündigte Streaming-Dienst YouTube Music ist am heutigen Montag unter anderem auch in Deutschland und Österreich an den Start gegangen. Wie bei der Konkurrenz soll es der Dienst ermöglichen, immer und überall seine Lieblingsmusik zu streamen - oder auch neue Favoriten zu entdecken.