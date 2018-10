Der Name repräsentiert nun also die drei Stadtteile, deren Bürgern das Zentrum dienen soll: die Ludwigsvorstadt, die Isarvorstadt und Sendling. Das Projekt im Drei-Viertel-Eck ist außerdem eine Premiere: Ein Stadtteilkulturzentrum in einem "bezirksübergreifenden Modell" – das ist neu.